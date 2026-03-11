Gran éxito en el Off Road en la Estanzuela Champions Race

Con una destacada participación de pilotos y carreras llenas de adrenalina, se llevó a cabo con gran éxito la Estanzuela Champions Race en el circuito de La Estanzuela, dentro del municipio de Mexquitic de Carmona, donde las cuatro categorías ofrecieron competencias espectaculares en un recorrido sumamente exigente.

El evento se desarrolló en un circuito de 20 kilómetros, el cual los competidores recorrieron durante siete vueltas, lo que representó una dura prueba para los participantes debido a las condiciones técnicas y la complejidad del trayecto, motivo por el cual no todos los pilotos lograron concluir la competencia.

En lo deportivo, dentro de la Clase 9, el triunfo fue para Pablo Vázquez, mientras que el segundo lugar correspondió a Arturo Monternach y el tercer sitio fue para Rodrigo López. Por su parte, en la Clase 5/1600, el primer lugar fue para Braulio Torres, seguido por Frederico Velásquez en la segunda posición y Javier González, originario de Dolores Hidalgo, quien se quedó con el tercer puesto.

En la Clase 16, el triunfo también fue para un representante de Dolores Hidalgo, el piloto Juan González, quien se llevó la bandera a cuadros, mientras que el segundo lugar fue para Memo Vázquez y el tercero para Bruno Torres.

La categoría estelar, la Libre, brindó uno de los momentos más emocionantes de la jornada, donde el piloto Juanal Duarte ofreció una auténtica cátedra de manejo al dominar la competencia de principio a fin, asegurando el primer lugar. El segundo puesto fue para el debutante Javier Duarte Jr., mientras que Pedro Pablo López finalizó en la tercera posición.