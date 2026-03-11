logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gran éxito en el Off Road en la Estanzuela Champions Race

Por Romario Ventura

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Gran éxito en el Off Road en la Estanzuela Champions Race

Con una destacada participación de pilotos y carreras llenas de adrenalina, se llevó a cabo con gran éxito la Estanzuela Champions Race en el circuito de La Estanzuela, dentro del municipio de Mexquitic de Carmona, donde las cuatro categorías ofrecieron competencias espectaculares en un recorrido sumamente exigente.

El evento se desarrolló en un circuito de 20 kilómetros, el cual los competidores recorrieron durante siete vueltas, lo que representó una dura prueba para los participantes debido a las condiciones técnicas y la complejidad del trayecto, motivo por el cual no todos los pilotos lograron concluir la competencia.

En lo deportivo, dentro de la Clase 9, el triunfo fue para Pablo Vázquez, mientras que el segundo lugar correspondió a Arturo Monternach y el tercer sitio fue para Rodrigo López. Por su parte, en la Clase 5/1600, el primer lugar fue para Braulio Torres, seguido por Frederico Velásquez en la segunda posición y Javier González, originario de Dolores Hidalgo, quien se quedó con el tercer puesto.

En la Clase 16, el triunfo también fue para un representante de Dolores Hidalgo, el piloto Juan González, quien se llevó la bandera a cuadros, mientras que el segundo lugar fue para Memo Vázquez y el tercero para Bruno Torres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La categoría estelar, la Libre, brindó uno de los momentos más emocionantes de la jornada, donde el piloto Juanal Duarte ofreció una auténtica cátedra de manejo al dominar la competencia de principio a fin, asegurando el primer lugar. El segundo puesto fue para el debutante Javier Duarte Jr., mientras que Pedro Pablo López finalizó en la tercera posición.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Embajador de Irán propone cambiar partidos del mundial a México
Embajador de Irán propone cambiar partidos del mundial a México

Embajador de Irán propone cambiar partidos del mundial a México

SLP

El Universal

El diplomático iraní destacó la resistencia del pueblo y pidió apoyo al gobierno mexicano para mantenerse del lado de la verdad.

Antonin Kinsky sustituido tras errores en partido contra Atlético Madrid
Antonin Kinsky sustituido tras errores en partido contra Atlético Madrid

Antonin Kinsky sustituido tras errores en partido contra Atlético Madrid

SLP

AP

Guglielmo Vicario ingresó en reemplazo de Kinsky, quien salió visiblemente afectado tras los errores.

Mbappé no entrena por lesión de rodilla en Real Madrid
Mbappé no entrena por lesión de rodilla en Real Madrid

Mbappé no entrena por lesión de rodilla en Real Madrid

SLP

AP

La lesión de Mbappé se suma a otras bajas importantes en Real Madrid antes del partido contra City.

México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial
México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial

México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial

SLP

AP

El equipo de Irak enfrenta dificultades por cierre del espacio aéreo y guerra en Irán.