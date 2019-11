Grandes figuras del golf estarán en el Mayakoba Classic

Para la edición 13 del Mayakoba Classic, la cartelera mejora, con grandes figuras dentro del campo El Camaleón.

Además de Rickie Fowler, Jason Day, Matt Kutchar (campeón defensor) y el mexicano Abraham Ancer, el field agregó a Davis Love III, miembro del salón de la fama de golf; Luke Donald, ex número uno del mundo, y a Billy Horschel, campeón del FedExCup en 2014.

Además de que los mexicanos Álvaro Ortiz y José de Jesús El Camarón Rodríguez recibieron una exención especial para jugar en el torneo que arranca el jueves 11 de noviembre, en Playa del Carmen.

El field del certamen caribeño todavía no se cierra, ya que otros jugadores pueden ingresar al mismo hasta el viernes 8 de noviembre a las 17:00 horas.

Davis Love III

De los nuevos nombres anunciados, Love ha ganado 21 veces en el PGA TOUR, incluyendo el PGA Championship de 1997 y dos PLAYERS Championships.

El veterano es el quinto ganador de Majors en el field, sumándose a Jason Day, Graeme McDowell, Zach Johnson y Jason Dufner.

Billy Horschel

Por otro lado, Horschel, quien estará por quinta ocasión en el Mayakoba Classic, ha ganado cinco veces en el PGA TOUR. En su carrera por el título del FedExCup 2014, ganó el BMW Championship y entró a las finales del TOUR Championship. Su última victoria en el PGA TOUR fue el Zurich Classic 2018 en New Orleans.

Álvaro Ortiz

En su temprana carrera como profesional, se unirá a su hermano, Carlos, Abraham Ancer, Sebastián Vázquez y el Camarón Rodríguez, quien busca su regreso al PGA Tour.

El Mayakoba Classic se disputa del 11 al 14 de este mes, con una bolsa de 7.2 millones de dólares.