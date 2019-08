Grata visita de la medallista Mata Cocco

María José Mata Cocco quien conquistó la medalla de bronce en la prueba de relevo libre mixto 4x100 en Juegos Panamericanos Lima 2019, platicó de su experiencia en Perú, de su deseo de dar la marca para Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y del fastidio burocrático para que el Inpode les pueda dar el apoyo.

FASTIDIO BUROCRÁTICO

En San Luis el tema de los apoyos es complicado, el año pasado abrieron el programa para deportistas del alto rendimiento, "pero es muy cansado, estricto, hay gastos que a veces no los puedes comprobar, tienes que sacar facturas, que si compras un café requieres la comprobación sino no te lo aceptan", platicó.

"Son cositas que a lo mejor no cuestan tanto, pero cuando viajas y vas en grupo no hay mucho tiempo de esperar la factura, tus compañeros te piden que le corras, la respuesta es que me esperen porque tengo que esperar la comprobación y así, además te quita mucho tiempo, ya sé que me escucho exagerada, pero tengo estudios, entreno, en fin, tengo el tiempo contado y las horas libres las ocupo para dormir o comer".

Remarcó el tema diciendo que su intención "es muy buena, pero no deja de ser fastidioso, aunado a ello tenemos trabas, un día entregué facturas de varios meses y no sé, se revolvieron, se hicieron bolas, es fecha que no me depositan, sé que lo van hacer, el chiste es saber cuándo".

De apoyo federal María no tiene problemas, explicó que luego de Juegos Centroamericanos entró a fideicomiso para deportistas de alto rendimiento y de la que dice que es buena la beca, "con la que saque toda mi preparación desde enero hasta Panamericanos, si hubo también de Federación de Natación".

DESCRIPCIÓN GENERAL EN PANAMERICANOS

"No fue lo que yo esperaba, quería una mejor participación en 200 metros mariposa específicamente, no se dio y pues en el relevo tampoco esperaba que nos fuera tan bien, entonces, no se compensa una con la otra, aun así, fueron dos sorpresas, una buena y otra mala, así es el deporte", así describió María José Mata Cocco su participación en Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019.

María dijo no saber muy bien que fue lo que pasó al no irle bien en los 200 mariposa, luego de pensar detenidamente dijo que fueron varios factores, nervios es uno, otro la preparación, aunque sabe que en la natación es diferente porque no pueden estar al cien como en otros deportes.

"En nuestra preparación solo tenemos una competencia buena durante 6 meses, es decir que estamos en forma física para competir una vez en ese lapso, estamos muy cargados y luego bajamos, no es un juego sino no funciona, pienso que me falló esa forma del descenso, descanse un poco más de lo que es, al final no salió como quería, pero tampoco fue lo peor del mundo, estuvo decente y me queda trabajar en la parte final de la prueba", explicó.

LE DEJÓ MUCHA EXPERIENCIA

Fue una gran experiencia participar en Panamericanos para Majo Mata, cuenta que son competencias que se tienen que disfrutar, vivir el momento, los nervios, alegrías, unión de equipo, compañerismo, porras, y que le da para pensar en que puede hacer mucho más, por lo vivido, lo entrenado sabe que llegó a la justa internacional muy bien entrenada con Cristóbal Ruiz.

LO QUE VIENE, DAR LA MARCA

PARA JO DE TOKIO 2020

El cierre de 2019 será movido para la nadadora potosina quien planeará bien para saber en qué competencias tomará parte para poder dar la marca a Tokio 2020, "no puedo prometer nada, pero sí busco un resultado, no es de cuantas chances tenga, sino que tenemos opciones y tenemos que definir a cuáles vamos a ir, lo importante es la marca en una competencia avalada por la FINA, ahí es donde se puede dar la marca".