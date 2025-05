Griffin y Schmid comparten el liderato

FORT WORTH, Texas, EE.UU. (AP) — Ben Griffin y Matti Schmid volvieron a empatar el sábado e iniciarán la ronda final del Colonial con cuatro golpes de ventaja sobre el resto de sus rivales, mientras que el número uno del mundo, Scottie Scheffler, sigue al acecho.

Griffin y Schmid tuvieron una ronda de 68, dos bajo par, después de un comienzo rápido que no pudieron sostener. Su acumulado es de 197 impactos, 13 bajo par después de registrar el mismo marcador por tercer día consecutivo en el Charles Schwab Challenge.

En la primera ronda tuvieron una tarjeta de 66 y luego un 63 que los puso juntos en la delantera.

"Parece que Matti y yo vamos a enfrentarnos un poco mañana... al menos intentaremos aprovechar nuestras ventajas actuales sobre el tercero y cuarto lugar", expresó Griffin.

Ciertamente no pueden pasar por alto a Scheffler, quien estaba empatado en el séptimo lugar después de una ronda de 64 que redujo su déficit de diez golpes a seis.

Scheffler, que viene de su tercera victoria en un major hace una semana en el Campeonato de la PGA, habría estado más cerca si no fuera por tres bogeys en sus últimos siete hoyos. Pero el domingo tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugador en ganar tres torneos consecutivos desde que Dustin Johnson en 2017.

Estuvo en el lado equivocado de una de las mayores remontadas en el Colonial hace tres años, cuando Sam Burns superó un déficit de siete golpes en la ronda final y venció a su buen amigo en un hoyo de desempate.

Rickie Fowler firmó una tarjeta de 67 y está solo en el tercer lugar. Estará en el grupo final con los colíderes el domingo, cuando Schmid busque su primera victoria en la Gira de la PGA y Griffin su primer título individual después de emparejarse con Andrew Novak para ganar el Zurich Classic de Nueva Orleáns el mes pasado.

"No he estado lejos durante bastante tiempo. He visto destellos aquí y allá de un golf realmente bueno. Espero con ansias mañana", indicó Fowler, de 36 años y quien cayó al puesto 127 tras alcanzar el Top 25 a inicios del 2024.

Robert MacIntyre y Lucas Glover también hicieron 64. MacIntyre estaba empatado en el cuarto lugar con Nick Hardy y Akshay Bhatia en ocho bajo par,.

Glover se situaba dos golpes detrás de eso.