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La tarde del lunes marcó el último capítulo de la Copa del Mundo en Guadalupe, Nuevo León. El majestuoso Gigante de Acero abrió sus puertas por última ocasión para recibir un duelo que prometía emociones de principio a fin: Países Bajos frente a Marruecos, un choque de eliminación directa que terminó regalando una de las noches más memorables del torneo.

Desde horas antes del silbatazo inicial, los alrededores del estadio lucían vestidos de naranja y rojo. Las calles se llenaron de banderas, cánticos y miles de aficionados que sabían que esa sería la última oportunidad de vivir el ambiente mundialista en tierras regiomontanas.

La ceremonia protocolaria tuvo un sabor especial. Los himnos nacionales de ambas selecciones resonaron por última vez en el Gigante de Acero durante esta Copa del Mundo. Las tribunas respondieron con respeto y pasión, conscientes de que después de aquella tarde el estadio cerraría su participación como sede mundialista.

Tras el 1-1 el destino del partido se definió en los penales y quedó en los botines de Ismael Saibari. Con serenidad absoluta, el mediocampista ejecutó el disparo definitivo y envió el balón al fondo de las redes. En ese instante, el Gigante de Acero explotó. La afición marroquí convirtió las tribunas en una auténtica fiesta, mientras sus jugadores corrían abrazándose al centro del campo para celebrar una clasificación histórica a los octavos de final.

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Fuera del estadio, el contraste de emociones era inevitable. Los seguidores neerlandeses abandonaban el recinto con rostros de tristeza, intentando asimilar una eliminación que parecía impensable cuando tenían la ventaja en el marcador. Del otro lado, los aficionados marroquíes cantaban, ondeaban sus banderas y celebraban un triunfo que quedará grabado en la memoria de su generación.

Las calles que rodean al Gigante de Acero fueron testigo del último gran festejo mundialista en Guadalupe. Entre abrazos, fotografías y cánticos, un aficionado marroquí compartió con orgullo su emoción por la clasificación de su selección, agradeciendo el apoyo recibido en México y asegurando que aquella noche jamás la olvidaría.

Así, entre lágrimas de alegría y de tristeza, terminó la aventura mundialista en Guadalupe. El Gigante de Acero apagó sus luces como sede de la Copa del Mundo, dejando como última imagen una celebración marroquí que confirmó que el futbol, cuando se juega con el corazón, siempre encuentra la forma de escribir historias inolvidables.