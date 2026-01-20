Guehi se une al ManCity tras dejar Crystal Palace

Manchester City completó el fichaje del defensor inglés Marc Guehi procedente Crystal Palace por un monto que ascendería a las 20 millones de libras (26,7 millones de dólares), reforzando las opciones del equipo en medio de una serie de grandes lesiones que han golpeado el centro de la zaga.

Guehi, quien habría sido agente libre al final de la temporada, casi se unió a Liverpool durante la ventana de transferencias de verano, pero el acuerdo se colapsó.

El City se ha adelanto para ficharlo con un contrato de cinco años y medio. Completó el traspado el lunes justo cuando el técnico Pep Guardiola acusa las bajas de los defensas centrales Josko Gvardiol, Ruben Dias y John Stones debido a lesiones.

Guehi, quien era el capitán del Palace, es el segundo fichaje de City este mes.

El primero fue el extremo Antoine Semenyo, quien llegó procedente de Bournemouth por un monto que alcanzaría los 87 millones de dólares.

Producto de la academia de Chelsea, Guehi ha jugado para el Palace desde que se unió procedente de Swansea en 2021 y ahora es titular habitual con la selección de Inglaterra.

"Este traspado se siente como la culminación de todo el trabajo duro que he puesto en mi carrera", dijo el jugador de 25 años.