Guevara refuta a Ebrard y Alcalá por el interés de realizar los JO

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, junto a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, hicieron oficial que México buscará ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036.

Horas antes a dicho anuncio por parte de las autoridades, Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, emitió su opinión y reiteró lo que hace unos semanas expresó.

"Yo le diría éxito, ojalá que se logre, pero la verdad no soy de la idea de volver a endeudar al país", comentó la exvelocista.

Guevara hizo énfasis en experiencias pasadas cuando México organiza certámenes de este tipo.

"Éxito, ya no voy a estar aquí, no es que esté en contra que pudiese ser México sede de los Juegos Olímpicos, sino que económica e históricamente que no funciona", afirmó.

Guevara hace unas semanas se refirió en ese sentido las consecuencias que vivieron Guadalajara y Veracruz tras la organización de los Juegos Panamericanos de 2011 y los Juegos Centroamericanos de 2014, respectivamente.

Marcelo Ebrard y María José Alcalá le mandan mensaje a Guevara

Una vez que María José Alcalá y Marcelo Ebrard oficializaron las intenciones de México para albergar los Juegos Olímpicos de 2036 hablaron sobre las declaraciones que hizo Ana Gabriela Guevara, descartando que para presentar la propuesta se tenga que pagar "un derecho de piso".

"No pagas una cuota por hacer el proceso", dijo Marcelo.

Mientras que Alcalá considera que Ana Guevara "no tenía la información porque el COI ha cambiado (el tema de financiamiento)".