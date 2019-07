Guillermo Álvarez pide a aficionados de Cruz Azul que no se rindan

Guillermo Álvarez, presidente del Cruz Azul, invitó a los aficionados cementeros que no pierdan la calma porque el sueño de todos ellos está por cumplirse.

"Los últimos resultados han sido más amargos que dulces. Pero son muchos torneos en los que hemos peleado. No hay que darse por vencidos e intentarlo otra vez", dijo el directivo en la presentación del nuevo uniforme de La Máquina.

Álvarez reconoció que no se ha dado, en casi 22 años, el título de la Liga MX, que se les ha negado desde que bordaron la octava estrella en el escudo, pero felicitó a los actuales jugadores y cuerpo técnico por la Copa MX y la Supercopa MX, que presumieron durante el evento del estreno de vestimenta.

El presidente llamó a los seguidores a asistir a los partidos de local en el Estadio Azteca, a partir de la Jornada 2 frente al Toluca.