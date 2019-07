Guillermo Cantú se despide de la Selección Mexicana

CHICAGO.- Guillermo Cantú, con traje y corbata negra, salió en solitario del Soldier Field de Chicago, en su último día como director general deportivo de la Selección Mexicana. Se va con el título de la Copa Oro 2019 y cierra un ciclo que inició en 2015 ya que su puesto lo ocupará Gerardo Torrado.

"Estoy muy agradecido. He sido un privilegiado, para mí ha sido un honor, desde que platicamos la primera vez, realizar esta aventura, porque el futbol es una aventura y realmente es un privilegio", dijo el directivo el pasado mes de mayo, fecha en que se anunció su salida de la Federación Mexicana de Futbol para tratar asuntos personales.

Cantú conoce toda la estructura de la federación, fue clave en la elección de Gerardo Martino como técnico del Tricolor tras llegar en 2015 como Secretario General. Hizo sus primeras colaboraciones en los sectores amateur y en la Escuela Nacional de Directores Técnicos, después tuvo un ascenso que lo colocó en la dirección general deportiva de la Selección Mexicana.

En su paso por el representativo nacional, Cantú fue testigo de cómo se consiguió el pase a la Copa Confederaciones 2017 y el liderato en el Hexagonal rumbo al Mundial de Rusia. En su faceta como directivo, el ex jugador del Atlante acompañó al Tricolor en la Copa América Centenario, donde fueron goleados por Chile 7-0, y en la Copa Oro 2017, que no pudieron ganar.

Durante su paso, las categorías inferiores del Tricolor consiguieron mantener su dominio sobre la zona de la Concacaf y en los Mundiales Sub 17 se consiguió un cuarto lugar, en la edición 2015. Tras el fracaso de México en el Mundial Sub 20 2019, fue Cantú el que tuvo que salir a anunciar que el técnico Diego Ramírez ya no continuaría en su puesto.

En su gestión, la Sub 23 clasificó a los Juegos Olímpicos y consiguió un subcampeonato en el Torneo Esperanzas de Toulón. En la división femenil, se ganó una medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos de 2018 y la selección femenil Sub 17 consiguió un subcampeonato del Mundo. La Sub 20 llegó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2016.