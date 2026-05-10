Guillermo Silva lidera la general

VELIKO TARNOVO.- El uruguayo Guillermo Silva ganó el sábado una accidentada segunda etapa del Giro de Italia en un esprint y se puso líder de la clasificación general.

Silva hizo historia al convertirse en el primer uruguayo en ganar una etapa del Giro y en vestir la maglia rosa. El corredor, nacido en Maldonado, se llevó las manos a la cabeza, incrédulo, antes de sacar la lengua en broma mientras celebraba la mayor victoria de su carrera.

"Estoy en la gloria. Es apenas mi segunda etapa en el Giro de Italia y ya he logrado ganar e incluso ponerme la maglia rosa", indicó Silva, quien añadió que "Me sentía bien, pero nunca imaginé que pudiera conseguir algo así".

Jonas Vingegaard, quien llegó como el favorito, estuvo entre los cuatro corredores que iban en cabeza en el tramo final, pero un gran grupo de velocistas los alcanzó a 300 metros de la meta.

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El compañero de equipo de Silva en XDS Astana, Christian Scaroni, lo dejó en una posición ideal para lanzar el ataque y Silva aguantó por poco al alemán Florian Stork y al especialista italiano en escalada Giulio Ciccone, que terminó tercero.

"Tengo que agradecer a Christian Scaroni, que me ayudó tanto en la persecución a los líderes como en preparar el esprint", señaló el uruguayo."No creo que olvide jamás este día".

Completaron el recorrido ondulado de 221 kilómetros desde Burgas hasta Veliko Tarnovo, en el centro-norte de Bulgaria, que incluyó tres ascensos moderados, en 5 horas y media.

Silva le arrebató el maillot rosa al francés Paul Magnier, ganador de la etapa inaugural del viernes, la primera de tres en Bulgaria y que también terminó con una fuerte caída al final.

En la clasificación general, Silva aventajaba por cuatro segundos a Stork y al colombiano Egan Bernal. Vingegaard estaba a 10 segundos, en el 15º puesto de la general.

FUERTE CAÍDA

Bajo la lluvia el sábado, el italiano Mirco Maestri y el español Diego Pablo Sevilla formaron una escapada temprana. Los alcanzaron a falta de 27 kilómetros y se dieron palmadas en la espalda como muestra de camaradería.

Con poco más de 20 kilómetros por disputarse, alrededor de 15 corredores se fueron al suelo tras tomar una curva en una carretera mojada.

El británico Adam Yates —gemelo del campeón defensor retirado Simon Yates— tenía la cara cubierta de sangre y barro, pero continuó. La carrera fue neutralizada durante varios minutos mientras se asistía a los corredores esparcidos por la carretera, algunos de los cuales quedaron boca arriba tras salir despedidos por encima de una barrera metálica junto a la vía.

Yates quedó a casi 14 minutos y ya era probable que estuviera fuera de la lucha por el título. El australiano Jay Vine y su compañero del UAE Team Emirates Marc Soler abandonaron después de salir en ambulancias.

VINGEGAARD ATACA

Vingegaard no se vio involucrado en la caída y se colocó al frente del pelotón hacia el final, tanto para evitar peligros como para aprovechar sus habilidades de escalador en la aproximación en subida hacia la línea de meta.

Debuta en el Giro y aspira a completar un triplete de victorias en las Grandes Vueltas. El danés ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023 y se adjudicó la Vuelta a España el año pasado.

La tercera etapa del domingo, mayormente llana y de 175 kilómetros, comienza en Plovdiv —una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas de Europa— y termina en Sofía, la capital de Bulgaria.

El 109º Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, y la italiana Elisa Longo Borghini llega como campeona defensora.