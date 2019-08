Gustavo Ayón estuvo cerca de regresar a la NBA

El basquetbolista mexicano Gustavo Ayón, que recién fichó por el Zenit de San Petersburgo, confesó que estuvo cerca de volver a la NBA, Liga en la que militó entre 2011 y 2014.

"Yo tenía toda la ilusión, había puesto el cien por ciento de mi atención en regresar a la NBA y tenía opciones importantes, que por detalles no se cerraron", reveló. De acuerdo con el "Titán", tras cinco exitosas temporadas en el Real Madrid, las alternativas en la mejor Liga del mundo eran los Mavericks de Dallas o los Clippers de Los Ángeles; sin embargo, al no concretarse, se vio forzado a voltear al mercado europeo.

"El primero que apostó por mí fue el Zenit y estoy muy agradecido con ellos por darme la oportunidad y hacer el esfuerzo de ficharme", apuntó el nayarita. Ayón se mostró ansioso por comenzar su aventura en Rusia y aseguró que buscará competir al máximo nivel, con el objetivo de ser considerado para la Selección Nacional.

"Es mi última oportunidad de ir a Juegos Olímpicos y durante todo el año me estaré preparando para eso", prometió. Aunque no se aventuró a garantizar el regreso al tricolor de sus contemporáneos, manifestó su deseo de compartir con ellos nuevamente: "Hay una generación que todavía es buena, Paco Cruz, Jorge Gutiérrez, Alex Pérez, Jonathan Machado, Juan Toscano y otros que se me van conformamos una camada que, si está bien físicamente, vamos a ser una selección muy fuerte".

Luego de encabezar un campamento juvenil en Puebla, Gustavo Ayón viajó este sábado a Rusia, su hogar durante el próximo año, según estipula el contrato que firmó este mismo verano.