Gustavo Barrales tuvo acción en dos categorías de Nascar

Un fin de semana lleno de emociones fue el que vivió el piloto potosino, Gustavo Barrales, con la visita de Nascar Peak México a su casa, San Luis Potosí, participando no solo en Nascar Challenge, sino subiendo también a su auto para tener participación en la categoría estelar ante un escenario que lució espectacular gracias a la afición que llenó las tribunas del Súper Óvalo Potosino.

Gustavo tuvo una fecha totalmente diferente con el auto #62 PowerGAS/ Laboratorio Tequis / Llantas.com/Peak/ Marcos Carrasco, participando en 2 categorías durante la visita del serial más importante de nuestro país a tierras potosinas.

El primer reto se dio en Nascar Challenge, 6to hit del año en el que las constantes banderas amarillas y un pequeño contacto, le impidieron mostrar su mejor rendimiento, cruzando la meta en el puesto 17, rescatando la experiencia obtenida.

Además, tuvo la oportunidad de probarse en la categoría estelar, mostrando temple a pesar de que las cosas no se dieron como lo hubiera esperado; sin embargo, se mostró agradecido con todos los que se pusieron la camiseta para apoyarlo y hacer de esta, una fecha memorable.

"Me siento muy contento a pesar de que no fueron los resultados que hubiéramos querido. Sinceramente no tengo forma de agradecer todo el cariño de la afición, de verdad es algo increíble el ver las tribunas así, en su máximo esplendor".

"Ahora toca prepararnos más fuerte para seguir devolviendo un poco a todos los que se pusieron la camiseta. Agradecer a mi familia, equipo y patrocinadores PowerGAS/ Laboratorio Tequis / Llantas.com/PEAK/ Marcos Carrasco, ya que sin ellos esto no sería posible", finalizó Gustavo.