Gustavo Matosas, corrupción, abandono y sus polémicas

Gustavo Matosas, actual director técnico del Atlético de San Luis, acusado en un caso de corrupción en el futbol mexicano, tiene varios incidentes polémicos en su carrera. Fue en Televisa donde mostraron un audio en el que se escucha al uruguayo negociando la llegada de Matías Britos al León, por un "moche" con el promotor Fernando Pavón.

No es la primera ocasión que el estratega esté involucrado en un escándalo futbolístico. Hace unas semanas causó mucha controversia la forma en la que regresó a la Liga MX para tomar las riendas del Atlético de San Luis. Matosas renunció a su puesto como entrenador de la Selección de Costa Rica, poniendo como excusa que es un "técnico de equipo", su trabajo como seleccionador nacional era "aburrido".

Pero tampoco es la primera ocasión en que dejó a un equipo. En el 2015 abandonó la dirección técnica del América por desacuerdos con la directiva. Los motivos fueron por exigir cambios en la plantilla americanista, algo que no le pareció a Ricardo Peláez, entonces presidente deportivo de las Águilas, y por no poder obtener a los refuerzos que solicitaba.

¿Quería más moches?

Al salir de México, le ha costado trabajo triunfar. El uruguayo, no ha dado los resultados esperados. Se aventuró a dirigir al Al Hilal de la Primera División de Arabia Saudita, pero lo dejó por un problema similar al que pasó con el América. "Me querían hacer el equipo, eso no lo puedo permitir", declaró y dio un paso al costado. Duró solamente 84 días en el Al Hilal.

¿No hubo oportunidad para moches? Posteriormente llegó a la liga de Paraguay con el Cerro Porteño, pero por una mala relación con sus jugadores, también decidió salir del club.