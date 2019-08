Gutiérrez quiere repetir el podio en la Challenge

Una nueva aventura se avecina para el joven piloto, Max Gutiérrez, quien tras su podio en Querétaro y probar el pasado fin de semana en el K&N de Estados Unidos, este fin de semana llega a San Luis Potosí para disputar la sexta carrera de Nascar Challenge en el Súper Óvalo Potosino.

Max, volvió al podio que se le venía negando a bordo del auto #53 Belkin/ Mophie/ ADYA/ Maxitoys/ Grupo Cesa/ Avaya/ dreamGear/ Mikel´s/ Playseat/ RT4 México/ Phillips 66 Lubricants; con ello suma 197 unidades que lo ponen nuevamente de lleno en la pelea por el liderato general, que se encuentra a tan solo 13 puntos de distancia en manos de Dörrbecker.

Para este sexto heat del 2019, el capitalino tendrá que enfrentarse al duro reto que representa el óvalo de 804 metros, para el cual se ha preparado arduamente, incluyendo su experiencia en los Súper Lite de K&N, competencia que a pesar de ser pospuesta deja un aprendizaje que le ayudará para este compromiso ante la afición potosina.

"Volvimos al podio, eso nos da una motivación enorme para todo lo que viene. Ya entramos a la segunda etapa del año y estamos en un momento muy cerrado en el que cualquier resultado va a cambiar para bien o para mal la situación en el campeonato, así que trataremos de salir con la mayor cantidad de puntos", comentó.

Agregó "seguimos aprendiendo, creciendo y acumulando experiencia, para ello comenzamos una nueva aventura en los Súper Lite de K&N, en donde me he sentido muy bien. Para nuestra mala fortuna la carrera fue pospuesta por lluvia, pero sin duda fue un trabajo que me servirá para hacer mejor las cosas en esta fecha", finalizó Max.