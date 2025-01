Habrá nueva Federación Mexicana de Natación

México.- Hace unas semanas World Aquatics oficializó la expulsión de la Federación Mexicana de Natación con lo que comenzó el proceso para crear un nuevo organismo para que mande en el país, mientras esto sucede la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) decidió que el apoyo económico para los atletas de disciplinas acuáticas será de manera directa.

“Lo que se está planteando es que el recurso pueda llegarles directamente a los atletas, porque normalmente el recurso tiene que pasar por la federación, entonces le va a llegar a ellos”, explicó Rommel Pacheco.

El director de Conade precisó que los primeros en tener este formato de apoyo serán los medallistas en París 2024 “Osmar Olvera, Juan Celaya y la entrenadora Ma Jin, que se van en los próximos días de campamento a China”, posteriormente deberán cumplir con la comprobación de gastos del dinero que recibirán.

Respecto a la instauración de la nueva federación, el exclavadista explicó que ha tenido distintas pláticas con el presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam, donde exponen los puntos relevantes que beneficiarán a los deportistas.

“Se está trabajando en las reglas con las que se conformaría la votación de la nueva federación, en la que por primera vez los atletas van a tener voz y voto en un 40 por ciento, probablemente los clubes tengan otro porcentaje y las asolaciones otro”, detalló.

Pacheco Marrufo hizo énfasis que su propuesta será que quien quede como presidente tenga un tiempo especificado en el cargo.

“Tengo la intención de que no se perpetue quien esté, por eso es importante que los atletas tengan voz y voto, si el federativo lo hace bien, le van a dar la oportunidad de continuar, si no, no continuaría y me gustaría que fuera máximo dos periodos”, añadió.