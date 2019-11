Habrá reembolso en caso de lluvia en juego de Federer en México

Luego de que los organizadores de The Greatest Match, el juego de exhibición entre Roger Federer y Alexander Zverev en México, no tuvieran certidumbre si se reembolsaría el dinero de las entradas en caso de que el partido no pudiera realizarse por amenaza de lluvia, ahora estos mismos organizadores han mencionado que sí lo habrá.

"Es un hecho que habrá reembolso", menciona Raúl Zurutuza, director de Mextenis. "Tuvimos una reunión con Superboletos [la boletería que distribuyó las entradas para el partido] y nos informaron que sí habrá esta posibilidad, aunque francamente espero que no la necesitemos".

Aplicaciones de pronóstico del clima, como la de Google y Metereored, calculan que hay 20 por ciento de probabilidades de que llueva en la Ciudad de México, lo que podría complicar la realización entre ambos tenistas.

En caso de que una tormenta coincida con la realización del partido, la organización de éste, según Zurutuza, podría retrasar "algún tiempo", para que éste pueda iniciarse o reanudarse. Sin embargo, es casi imposible que el partido pueda re-agendarse en días posteriores.

Lo anterior se debe a la ajustada agenda de Federer. El suizo aterrizará en México la noche del viernes, mientras que la mañana, tarde y una parte de la noche del sábado estará en la capital mexicana. Mientras que el domingo por la madrugada se estará trasladando a Quito, Ecuador, donde terminará con su gira en Latinoamérica.

"Para el reembolso, que esperemos que no suceda, aún tendremos que poner los lineamientos sobre el lugar y el tiempo para que puedan acudir las personas que puedan resultar afectadas. Insisto, no creo que esto suceda", sostuvo.