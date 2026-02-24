Habrá revancha de Floyd vs. Manny Pacquiao

LOS ÁNGELES.- Floyd Mayweather y Manny Pacquiao acordaron una revancha de su histórico combate de 2015.

Los íconos del boxeo anunciaron que su segunda pelea se celebrará el 19 de septiembre en Las Vegas el lunes. El combate, que se transmitirá en Netflix, será la primera pelea de boxeo que se realice en La Esfera, el recinto inmersivo para eventos al este del Strip.

Mayweather, quien cumple 49 años el martes, anunció la semana pasada su intención de poner fin a su retiro de nueve años del boxeo competitivo. Pacquiao, de 47 años, terminó su alejamiento de cuatro años de las peleas el año pasado, y tiene previsto enfrentarse a Ruslan Provodnikov el 18 de abril en el segundo combate de su regreso.

Mayweather y Pacquiao no anunciaron categoría de peso ni la duración del segundo combate.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los dos boxeadores más destacados de su generación volverán a enfrentarse 11 años después de que Mayweather venciera a Pacquiao por decisión en una pelea que no estuvo a la altura de la década de expectación que la precedió. Los promotores del combate sostuvieron que aun así fue el combate más rentable de la historia, al establecer récords de pago por evento y atraer la atención mundial.

"Ya peleé y le gané a Manny una vez", manifestó Mayweather en un comunicado. "Esta vez será el mismo resultado".

Pacquiao reveló después que peleó con una lesión en el hombro porque no quería posponer un evento tan importante. No pudo aplicar su habitual presión ofensiva sobre Mayweather, quien empleó su estrategia acostumbrada de priorizar la defensa mientras avanzaba con calma hacia la victoria.

"Los aficionados han esperado lo suficiente; se merecen esta revancha", expresó Pacquiao. "Quiero que Floyd viva con esa única derrota en su historial profesional y que siempre recuerde quién se la dio".

El primer enfrentamiento entre ambos ocurrió más de un lustro después de que los aficionados empezaran a reclamar a gritos un emparejamiento evidente entre dos grandes de tamaño similar. En distintos momentos, ambos bandos culparon al otro por la demora, pero Mayweather sostuvo que pelearía con quien quisiera, cuando quisiera, lo que llevó a muchos aficionados a sentir que Mayweather esperó para aceptar el combate hasta que consideró que la edad le había quitado filo a los feroces golpes de Pacquiao.