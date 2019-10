Hacen cargo no reconocido en la tarjeta de un aficionado en la NFL

La venta de cerveza en los estadios ha dado mucho de qué hablar últimamente y los escándalos parecen no tener frontera, literalmente.

Durante el juego entre los Dolphins de Miami y los Chargers de Los Ángeles en el Hard Rock Stadium, un vendedor atendió a un sediento cliente, que pidió dos cervezas. El pago se realizó con tarjeta de crédito, aparentemente sin inconvenientes.

Pero cuando el aficionado se retiraba, recibió una alerta en su celular. Se le había hecho un cargo por 724 dólares, situación que relacionó directamente con su más reciente compra, por lo que no dudó en reportar el hecho con la policía. De inmediato, las autoridades reaccionaron y el despachador fue detenido.

Durante el arresto, se confiscó una máquina que Nathaniel Collier, de 33 años, utilizó para cometer el fraude. Ahora, enfrenta cargos por robo en tercer grado y posesión de un dispositivo ilegal, y cuenta con una fianza de 10 mil dólares.

Rocket Man, la empresa que conforma el nexo entre el estadio y la empresa cervecera, confirmó que el empleado fue despedido, que el aficionado no perdió dinero y la cantidad entera le fue devuelta a través de su compañía bancaria.