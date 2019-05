Halep está en octavos; Pliskova cae y Kerber se retira de Madrid

Madrid.- Simona Halep sigue avanzando con paso firme en la Caja Mágica. Tras batir en primera ronda del Mutua Madrid Open a la rusa Gasparyan, este martes se deshizo en su segundo partido de la británica Johanna Konta, extop-10 de la WTA ahora de capa caída (es la 41), por 7-5 y 6-1.

Nacida en Sidney pero con pasaporte de Reino Unido y residente en Eastbourne, Konta, que acredita tres títulos a sus 27 años y ha sido semifinalista del Open de Australia y Wimbledon, le duró un set a la vigente campeona de Roland Garros Halep, de su misma edad y tercera en el ranking mundial. Una de las tenistas, además, con más autoridad sobre el polvo de ladrillo.

Tras romper el servicio de Halep en el tercer juego del primer parcial, Konta cedió el suyo propio en el octavo, primero, y en el decimosegundo y definitivo, después. Fue el preludio del fin. Halep ya no dio opción con sus aque (75% de primeros) y se adjudicó el triunfo con un 6-1 contundente. La doble campeona en Madrid (2016 y 2017) se cita ahora con la rusa Kuzmova en octavos.

Quien no tendrá nueva pareja de baile será la quinta favorita y quinta también del mundo Karolina Pliskova. La checa, de 27 años, se vio sorprendida por la ucraniana Kateryna Kozlova, que venía de la previa (7-5, 2-6 y 6-4) y que se medirá ahora con la suiza Belinda Bencic. Pliskova llegaba "justa" al torneo, como explicó su entrenadora Conchita Martínez a As, y no se ponía ningún objetivo definido.