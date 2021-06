Hamilton defiende a Bottas: "Es el mejor compañero, en todos los aspectos"

Spielberg, Austria (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, defendió este jueves a su compañero de equipo el finlandés Valtteri Bottas, del que afirmó que es "el mejor, en todos los aspectos, en líneas generales", durante su rueda de prensa en el Red Bull Ring, sede este fin de semana del Gran Premio de Estiria; el octavo del Mundial.



"Para mí (Bottas) es el mejor colega posible, en todos los aspectos; no sólo como piloto, sino como compañero, por el buen ambiente que genera en el equipo", explicó Hamilton, de 36 años, a quien tras igualar el año pasado el récord histórico de siete títulos mundiales que detentaba el alemán Michael Schumacher la Reina Isabel de Inglaterra le otorgó el título de 'Sir'.

Hamilton, que detenta asimismo las plusmarcas históricas de triunfos (98) y de 'poles' (100) en la categoría reina, suma tres victorias esta temporada -Bahrein, Portugal y España- pero ninguna de ellas en las pasadas tres carreras; y ahora es segundo en el Mundial, a doce puntos de los 131 con los que lidera el holandés Max Verstappen (Red Bull).

"Estamos trabajando a tope para recuperar terreno; hemos mantenido muchas reuniones para analizar lo que nos ha ocurrido últimamente. Todo el mundo está a muerte y eso es algo que inspira, por lo que animo a todos a que sigan así", comentó Hamilton este jueves en Austria.

"No hemos obtenido necesariamente las respuestas, pero sabremos más a partir de mañana acerca de si las cosas han ido en el buen camino o no", añadió el astro inglés, que no se quiso mojar del todo al conocer la noticia de que 'su' Gran Premio, el de Gran Bretaña, en Silverstone (Inglaterra), permitirá el lleno total en el graderío, cuando teóricamente ha subido la incidencia de los casos de covid-19 en su país.

"Está bien que haya público, pero yo no estoy metido en política; y hay cosas confusas que no acabo de entender del todo bien", manifestó Hamilton, que prevé una carrera "apretada" en el Red Bull Ring.

"Llego aquí con un enfoque muy optimista", advirtió el heptacampeón británico este jueves en el circuito de Spielberg, que este fin de semana albergará el Gran Premio de Estiria; y al siguiente, el de Austria.