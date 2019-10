Hamilton fue abusado racialmente cuando era niño: Wolff

Toto Wolff, el director de Mercedes, sostuvo que su piloto y pentacampeón del mundo, Lewis Hamilton, padeció discriminación racial cuando era niño y que esto le dejó traumas psicológicos que aún pueden ser visibles.

"Cuando Lewis era más joven, era el único niño negro entre los niños blancos, y sé que fue abusado racialmente en la pista", dijo Wolff, en conferencia de prensa. "Si eso le sucede a un niño de ocho años, o a un niño de 10 años, simplemente deja cicatrices que no desaparecerán".

El directivo sostuvo que los abusos que tuvo que soportar el ahora piloto de Mercedes, por un lado, lo hizo fuerte mentalmente, pero por otro lado, le han dejado cicatrices de lo que tuvo que padecer.

Hamilton, uno de los pocos pilotos negros en la Fórmula Uno y en toda la historial de seria e incluso del automovilismo, marcó un parteaguas desde que debutó en karting, a finales de la década de los noventas, como uno de los contados pilotos de raza negra en el serial.

"Sólo mira alrededor de la sala, no es muy diversa. El racismo no siempre es algo que existe abiertamente. Es el lado más sutil que duele. Lewis me lo explicó. Nunca había visto cosas así antes", dijo Wolff a los reporteros de la rueda de prensa.

Hamilton ha declarado en múltiples ocasiones que la Fórmula Uno debe de mejorar su trabajo de inclusión y también ha hecho comentarios ácidos sobre su color de piel, como cuando le preguntaron porque lo multaron en un Gran Premio de Mónaco.

"Quizá porque soy negro", dijo.