Hasta 120 "aviadores" recibían becas: Conade

Israel Benítez, subdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que el presupuesto para la preparación de los atletas rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima está asegurado, además de que no hay disminución de becas a los atletas, sino que sólo se sigue el parámetro que estaba presupuestado en anteriores administraciones.

"En la cuestión de becas había un gran desbarajuste en la administración anterior, había 120 personas que estaban recibiendo dinero y algunas ya se había retirado. Nosotros lo que estamos haciendo es seguir los parámetros que no pusimos nosotros, que están desde administraciones pasadas, si las anteriores no las siguieron eso ya no es algo en lo que podamos intervenir".

Aclaró que, "no es que la Conade esté en contra de los deportistas, sólo seguimos los parámetros que estaban establecidos y los ajustes que hay en este gobierno. Si al término de los Juegos hay resultados, las becas pueden subir por mucho".

En el caso de Lupita González, atleta que dio positivo en las pruebas antidoping dijo que sigue recibiendo dinero, "porque antes era presunta culpable, ahora esto se reajustará hasta que se haga una nueva junta técnica y se hable de su caso".

El Comité Olímpico no va a cerrar

El COM no va a cerrar ni mucho menos, aseguró Israel Benítez, subdirector de la Conade.

Al término de una reunión con autoridades del Comité Olímpico Mexicano de cara a los Juegos Panamericanos, el directivo afirmó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, "ha entregado los apoyos según hemos analizado y pronto todo llegará a una normalización, pero no está en riesgo el cierre del COM".

Aclaró que en esta administración, "no se está en contra de los deportistas ni de las Federaciones, sólo queremos ajustar todo lo que se nos dejó antes".

Hasta el momento se han concentrado en la "preparación de los deportistas para los Juegos Panamericanos, eso es lo que nos interesa. Ya hemos asegurado 400 millones de pesos para todo lo que se tenga que hacer en junio y julio, entregar materiales, las giras u concentraciones. Pero todo lo hacemos de una forma muy técnica, para que todo quede cubierto".

Además, ya se le han dado al COM "30 millones de pesos para cubrir todo lo referente a la logística, eso ya está en las arcas del COM".

En lo que respecta al COM específicamente, reiteró "ya hay un recurso etiquetado" el cual no dijo cuándo llegará.