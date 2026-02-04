Havertz hunde a su ex equipo

Lo que promete ser una temporada sensacional para Arsenal incluirá una visita al Estadio de Wembley para la final de la Copa de la Liga Inglesa.

Arsenal resistió antes de anotar en el tiempo de descuento mediante Kai Havertz para vencer el martes 1-0 l visitante Chelsea y sellar una victoria global 4-2 sobre su rival londinense.

El equipo de Mikel Arteta lidera la Liga Premier League por seis puntos en su intento de convertirse en campeón de Inglaterra por primera vez desde 2004. También terminó en la cima de la clasificación de la Liga de Campeones tras conseguir el pleno de ocho victorias.

Para completar, los Gunners también avanzaron a la cuarta ronda de la Copa FA.

Arsenal jugará contra el Manchester City o el Newcastle en la final del 22 de marzo. El City lidera 2-0 de cara al partido de vuelta en casa el miércoles.

Gran parte del trabajo duro se realizó el mes pasado al ganar 3-2 en Stamford Bridge y el partido de vuelta fue mayormente cauteloso.

Havertz, un ex de Chelsea, tuvo la última palabra al aprovechar un pase de Declan Rice en un contragolpe y superar al portero Robert Sánchez para anotar.

La definición no fue muy diferente al tanto que eliminó al Man City y aseguró el título de la Liga de Campeones para Chelsea en 2021.

Arsenal buscará su tercer título de la Copa de la Liga tras sus consagraciones de 1987 y 1993. El club ha sido subcampeón seis veces, la última ante el City en 2018.