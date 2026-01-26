logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Hawks de Atlanta remontan y vencen a los Pacers de Indiana

El jugador estrella CJ McCollum se destaca en la victoria de los Hawks de Atlanta sobre los Pacers de Indiana en un encuentro lleno de acción.

Por AP

Enero 26, 2026 05:45 p.m.
A
Hawks de Atlanta remontan y vencen a los Pacers de Indiana

ATLANTA (AP) — Liderados por los 23 puntos de CJ McCollum, los Hawks de Atlanta Hawks utilizaron una racha 17-0 en la segunda mitad para tomar la delantera y vencer 132-116 a los Pacers de Indiana.

Dyson Daniels anotó 22 puntos con nueve asistencias, Nickeil Alexander-Walker agregó 21 puntos y Atlanta consiguió su tercera victoria consecutiva.

Los Pacers lideraban por 15 puntos a mitad del tercer cuarto y estaban arriba 92-85 al final del período antes de que los Hawks anotaran 17 puntos sin respuesta en una racha que se extendió hasta el último cuarto. Un triple de Luke Kennard desde la esquina culminó la racha y le dio a Atlanta una ventaja 102-92.

Pascal Siakam lideró a Indiana con 26 puntos. Aaron Nesmith anotó 18 y Bennedict Mathurin regresó de una lesión en el pulgar para agregar 16. T.J. McConnell también aportó 16 puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El inicio del partido estaba programado para la noche del lunes, pero se adelantó a la tarde debido a la posibilidad de hielo en las carreteras como resultado de una tormenta invernal que afecta al sur y noreste.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hawks de Atlanta remontan y vencen a los Pacers de Indiana
Hawks de Atlanta remontan y vencen a los Pacers de Indiana

Hawks de Atlanta remontan y vencen a los Pacers de Indiana

SLP

AP

El jugador estrella CJ McCollum se destaca en la victoria de los Hawks de Atlanta sobre los Pacers de Indiana en un encuentro lleno de acción.

Comienzan pruebas privadas de Fórmula 1 sin público en Barcelona
Comienzan pruebas privadas de Fórmula 1 sin público en Barcelona

Comienzan pruebas privadas de Fórmula 1 sin público en Barcelona

SLP

AP

Equipos de F1 prueban en privado sus nuevos modelos de 2026 ante temores de fallos técnicos

Tri Mexicano rompe racha negativa en amistosos previos al Mundial
Tri Mexicano rompe racha negativa en amistosos previos al Mundial

Tri Mexicano rompe racha negativa en amistosos previos al Mundial

SLP

AP

El técnico Javier Aguirre analiza el rendimiento de los jugadores de la Selección Mexicana en los amistosos previos al Mundial 2026.

Jannik Sinner arrasa en el Abierto de Australia con 18 victorias seguidas
Jannik Sinner arrasa en el Abierto de Australia con 18 victorias seguidas

Jannik Sinner arrasa en el Abierto de Australia con 18 victorias seguidas

SLP

AP

La competencia en el Abierto de Australia se intensifica con Jannik Sinner y Ben Shelton avanzando a nuevas etapas. ¡No te pierdas ningún detalle de este emocionante torneo de tenis!