"Hay 14 lesionados, dos graves y ningún muerto", confirma gobernador

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró la noche de este sábado que tras los hechos violentos en el Estadio Corregidora "hasta este momento no hay ningún muerto".

En un video grabado desde el Hospital General de Querétaro, el mandatario informó que a la media noche del sábado había 14 personas lesionadas, cuatro de las cuales serias dadas de alta en breve, dos graves y el resto en condición estable.

"En Querétaro la ley se impone, y en Querétaro no vamos a permitir que unos maleantes hagan este tipo de situaciones", aseguró el gobernador

Agregó que dio instrucciones a la Secretaria de Seguridad Publica para que apoye en lo necesario a la fiscalía estatal para encontrar "cuanto antes a estos maleantes

"Esos no son fanáticos, sin frenéticos, y a los frenéticos vamos a darles todo el peso de la ley", dijo el gobernador.