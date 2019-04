Hay muchos detractores que quieren que yo no califique: La Volpe

Ricardo La Volpe comentó que hay un sector dentro de la Liga MX que no lo quiere ver pelear por el título del Clausura 2019.

"Mis jugadores deben estar soñando que estamos en la Liguilla para tener una energía positiva. Hay muchos detractores que quieren que yo no califique, yo los miro y digo 'pobrecitos'", comentó el entrenador del Toluca.

Los Diablos marchan en la décima posición, con 21 puntos y a dos del octavo sembrado, el Puebla. Desde su llegada al banquillo del Infierno, los escarlatas suman tres victorias, dos empates y una derrota.

"Se hizo un equipo para ser campeón, pero así es el futbol, los resultados no son los idóneos. Vamos a tratar de cerrar bien el campeonato porque depende de ellos quienes siguen", expresó el veterano sobre el mal inicio que tuvo su equipo bajo las órdenes de Hernán Cristante.

La Volpe adelantó las bajas para el duelo del domingo en Ciudad Universitaria, frente a los Pumas. "No juega Felipe Pardo por estar suspendido, Jonathan Maidana no por lesión y William [Da Silva] está para 50 o 60 minutos porque viene con una carga".

El sudamericano no quiso entrar en polémica por su relación con Bruno Marioni, timonel de Pumas, con quien tuvo algunos conflictos en Atlas hace una década. "No me acuerdo, el pasado lo dejo atrás, me enseña a aprender. No me corresponde a mí [decir] quién es Marioni, a mí ni me va ni me viene", sentenció.