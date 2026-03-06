Heat lleva a Nets a décima derrota
MIAMI.- Tyler Herro anotó 25 puntos, Bam Adebayo sumó 21 y el Heat de Miami venció el jueves 126-110 a los Nets de Brooklyn, quienes sufrieron su décima derrota consecutiva.
El mexicano Jaime Jáquez Jr. anotó 18 por el Heat (34-29), que ha ganado seis de ocho duelos y se colocó cinco juegos por encima de la marca de .500 por primera vez desde la primera semana de diciembre.
Pelle Larsson y Kel´el Ware aportaron 16 puntos cada uno por Miami. Ware añadió 11 rebotes y siete tapas.
El Heat también mejoró a 15-5 el 5 de marzo —o "Día 305", como se le llama en Miami, en alusión al principal código de área telefónica de la ciudad. Ninguna franquicia activa de la NBA tiene un mejor registro en esta fecha.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Michael Porter Jr. anotó 27 tantos por Brooklyn, que también perdió en Miami el martes. Noah Clowney anotó 17, Nic Claxton sumó 16 y Ziaire Williams terminó con 15 por los Nets.
Brooklyn llegó a tomar una ventaja fugaz en el tercer cuarto, pero permitió 66 puntos en la segunda mitad.
no te pierdas estas noticias
Venus Williams queda eliminada en BNP Paribas Open en Indian Wells
AP
La tenista estadounidense de 45 años recibió invitación para el torneo pero no pudo avanzar.
Juegos Paralímpicos Invierno Milán-Cortina: récord histórico de atletas
AP
La participación femenina alcanza un nuevo récord con 160 competidoras, superando la cifra de Beijing 2022.
Tottenham pierde 3-1 ante Crystal Palace en Londres
AP
La expulsión de Micky van de Ven afectó el desempeño del Tottenham en el encuentro.