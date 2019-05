Héctor Herrera confirma que no jugará la Copa Oro

Héctor Herrera confirmó vía redes sociales que no estará en la próxima Copa Oro por un desgaste físico y mental, resultado de los 50 partidos que disputó en esta temporada.

"Me encuentro en la necesidad de recuperar mi plenitud tras el desgaste físico y mental de la temporada donde he disputado más de 50 partidos oficiales con mi actual club; además de tener la oportunidad de definir mi futuro profesional", escribió el canterano de los Tuzos.

La de "HH" es la segunda baja de la Selección Mexicana para la competencia de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). La primera ausencia confirmada era la de Javier Hernández, por el nacimiento de su primer hijo.

La Copa Oro 2019 iniciará el próximo 15 de junio. El Tricolor se encuentra en el Grupo A junto a Canadá, Martinica y Cuba.