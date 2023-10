Helmut Marko habla sobre el futuro de "Checo" Pérez en Red Bull

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, se sinceró sobre el futuro del piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez en la escudería austriaca: desconoce qué sigue. Especialmente, porque no sabe si el tapatío desea continuar en Red Bull o no, más allá del 2024.

"No sabemos si Pérez querrá seguir o no tras 2024... Así que necesitamos tener a cuatro pilotos fuertes y a un buen reserva también", explicó en entrevista para el medio especializado Motorsport Magazine.Asimismo, el consejero habló del desempeño y los resultados de "Checo" en el Gran Premio de Japón. Pese a todo, confía en que el mexicano tendrá mejores resultados en Qatar."Sergio tuvo un día difícil en Japón, desde el viernes no pudo igualar el ritmo de Max y en carrera, todo le fue mal, pero estoy seguro de que en Qatar volverá a estar arriba".¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?La próxima participación de "Checo" Pérez será en la carrera del Gran Premio de Qatar. La cita será el próximo domingo, 8 de octubre, a las 11:00 (hora del centro de México) en el Circuito Internacional de Losail.