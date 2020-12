Hemos fracasado en 17 meses de gestión en Atlas: José Riestra

El único objetivo para José Riestra como presidente del Atlas, es regresar al equipo a los primeros lugares, ser protagonista, ya que cuando adquirieron al zorro esa fue la consigna y la deuda con la afición crece torneo tras torneo, ya que deportivamente no han dado resultados, llevando a Grupo Orlegi al fracaso desde que tienen la administración del equipo.

"Deben exigir (los aficionados rojinegros), apretar lo que tengan que apretar y nosotros demostrar en la cancha, donde es ahí, donde debemos demostrar. A la ´Fiel´ le digo que fracasamos en estos 17 meses de gestión del grupo, que nos damos cuenta, que sentimos esa frustración y la compartimos. Tenemos esa gran responsabilidad de cambiar esto, a la afición hay que entregarle resultados desde la cancha".

Las bases para lograr los objetivos importantes se están poniendo, desde contrataciones adecuadas para un desarrollo futbolístico a la altura de un gran equipo, hasta los trabajos que llevan en pretemporada, porque la urgencia de sumar triunfos, Liguilla, está ahí.

"Sin duda, por eso requiere de un trabajo muy intenso, es de todos los días. Estamos trabajando contentos, con ánimo y esta etapa de pretemporada es vital, porque lo que no logremos en estas semanas de trabajo previo al arranque del torneo ya no podemos recuperarlo. Estamos dándole fuerte en lo físico, futbolístico, mentalidad, unión grupal, de cultura que nos permita enfrentar el torneo entrante".

Atlas está sumando refuerzos que han sido elegidos en base a objetivos, en base a un perfil y quienes han llegado, cumplen perfectamente con el cambio de mentalidad que buscan en Atlas, porque ya no hay espacio para la mediocridad.

"El compromiso que tienen está muy bien, con la cultura de cambiar todo al interior, de darle un giro de 180 grados a este equipo con esa hambre, con esos deseos apoyados en el trabajo y es un líder nato, es claro ejemplo de que la entrega es la forma en cómo alcanzar los sueños. Traen muchas ganas para hacer muchas cosas y Aldo con ese ánimo de alcanzar la Selección".

Aprovechan en el zorro para estar charlando también con la gente de fuerzas básicas para ver quiénes están adelantados, el técnico Diego Martín Cocca también les da seguimiento, porque ese es otro punto a que esperan dar mucho de qué hablar, con la aparición de nuevos valores del club.

"Estamos emocionados con todo esto. Hemos estado con Diego muy cerca, también observamos las fuerzas básicas para ver en qué podemos mejorar en todos los aspectos, a quiénes podemos proyectar y debemos aprovechar la inercia que traen para llevarlos al primer equipo".

El presidente del zorro diario tiene reporte del técnico Cocca, de la evolución que tiene el equipo, la cercanía se está dando en todos los aspectos, aspecto vital para caminar juntos a los primeros planos.

"El tema de la pretemporada se inició temprano, si bien es cierto que tiene que ver con que no calificamos a la Liguilla, fracasamos en el torneo pero le dimos la vuelta rápido al chip, estamos trabajando y ya estamos en los amistosos, trabajando fuerte porque debemos regresar al Atlas a los lugares donde debe estar".