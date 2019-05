Herrera asegura que América superó al León pero el fútbol se gana con goles

El entrenador del América, Miguel Herrera, aseguró hoy que su equipo superó al León en las semifinales del torneo Clausura 2019, pero en el fútbol se gana con goles y a su cuadro le faltó uno para pasar a la final.



"En los 180 minutos los superamos, fuimos mejor que León, pero este se gana con goles. Ellos hicieron uno, nosotros uno, y no nos alcanza", señaló en una conferencia de prensa.



Este domingo el América de Herrera derrotó por 0-1 al León con un gol del paraguayo Bruno Valdez y empató 1-1 la semifinal luego de haber perdido el jueves el encuentro de ida. Sin embargo el León fue el clasificado a la final por haber quedado mejor en la fase regular, primero, mientras los azulcremas fueron quintos.



"Veníamos por dos y anotamos uno. Hicimos un gran partido, pero no alcanzó", reiteró.



Al analizar a su cuadro, el entrenador lamentó el bajo rendimiento en la delantera, reiteró que para la próxima temporada necesitan a alguien matón en el área y necesitará hablar con el chileno Nicolás Castillo, el colombiano Roger Martínez y los mexicanos Oribe Peralta y Henry Martin, con actuaciones por debajo de los esperado.



"Tengo cuatro buenos", señaló y prefirió no referirse a posibles contrataciones ni permanencias de jugadores como el centrocampista francés Jéremy Ménez, borrado de la alineación. Dijo que debe esperar ser ratificado por la directiva y luego analizar el plantel del Apertura 2019 que arrancará a mediados de julio.



De acuerdo con el entrenador, la exigencia en el América es ser campeón y todo resultado diferente a eso es un fracaso, sin embargo vio con buenos ojos el trabajo en el primer semestre del año.



"Ganamos la Copa Mx, nos vamos en semifinales peleando, pero no alcanzó. Estoy orgulloso de mi equipo desde la pretemporada. La directiva me regaló un gran plantel y desde ahí estoy orgulloso", concluyó.