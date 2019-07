Herrera habló sobre el debut de Gio y el futuro de Edson Álvarez

Pese a que es el nuevo imán de taquilla en el América y que el duelo por el Campeón de Campeones de este domingo se jugará en la que fue casa durante cuatro años, la gente que ansía el debut de Giovani dos Santos con el equipo de sus amores deberá esperar un poco más.

Miguel Herrera, director técnico de los azulcrema, adelanta que el canterano del Barcelona no debutará frente a los felinos regiomontanos.

"Todavía, Giovani no está para jugar un partido de futbol; obviamente, viene de un gran tiempo de estar parado" recuerda "El Piojo". "Físicamente, no está tan mal, pero no es lo mismo entrenar solo que con todo el equipo, así es que mañana seguramente no verá minutos".

"Seguimos trabajando con él a dobles jornadas y tratando de cristalizar su regreso a una cancha lo más pronto posible, pero todavía tiene -por lo menos un par de semanas- para estar al nivel que queremos. Si lo echamos antes, podemos lesionarlo y queremos a un jugador que nos ayude todo el torneo".

Por lo que su presentación podría darse hasta el sábado 3 de agosto, en el Estadio Azteca, frente a los Xoloitzcuintles de Tijuana.

En cuanto a Edson Álvarez, "El Piojo" insiste en que será muy complicado que permanezca en la institución.

"De la situación de Edson, ya hablaremos bien, pero (Santiago Baños, presidente del club) me dijo que no hay una oferta formal en la mesa todavía, pero sí hay cuatro o cinco equipos interesados en él, por lo que vemos difícil que siga en la institución", admite. "Eso sí, tiene contrato y aún existe la posibilidad de contar con él".