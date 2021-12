Herrera se responsabiliza por eliminación de Tigres

México.- Miguel Herrera lo acepta: "La eliminación es mi culpa, me equivoqué en los cambios". El técnico se Tigres, en declaraciones para la RG de Monterrey, explicó qué fue lo que sucedió en el juego de vuelta por las semifinales ante León y asumió toda la responsabilidad por la derrota en los últimos minutos del juego por 2-1.

"La eliminación es mucha responsabilidad mía, me equivoqué en los cambios. Por cambiar mi filosofía y pensar en otra cosa, sin querer el equipo se echó muy para atrás; por querer guardar la compostura, le regalamos la iniciativa al rival".

Fue toda su culpa, aceptó: "Yo me equivoqué. Los muchachos hicieron su esfuerzo, metieron, provocaron acciones de peligro, al final tuvimos una, quedó muy cerca, pero eso no cambia la postura del equipo".

Explicó el porqué hizo los cambios al final del juego, qué pasaba por su mente: "Al hacer los cambios quise cubrir toda la cancha, con un 5-4-1, pero en lugar de tener esa formación parecíamos un 7-2-1, nos paramos muy atrás. La salida de Nicolás López por la entrada de Carlos González fue para ganar por lo alto, y tratar de recuperar en el segundo rebote, tal y como lo hicimos en el primer partido y Charlie hizo su trabajo, tuvo dos, una en la que parece me lo cargan por atrás".

La salida de André-Pierre Gignac, "si fue un error grave, por querer tapar los costados por dónde ellos nos estaban llegando. Los nombres que entraron no fueron los idóneos, no por los jugadores, sino por lo que entraron a hacer, que era defender, cuando debimos tener la pelota. Pensé en meter a Florian (Thauvin) y a Leo (Fernández), pero dije, ´quizá se queden parados´ y (Jesús) Dueñas y (Raymundo) Fulgencio tienen ese ida y vuelta, aunque no arrastran la pelota como aquellos".

El "Piojo" trata de superar el trago amargo. "Al siguiente día te sientes aún mal, pensando en qué podrías haber hecho y que no, pero ya tres días después tienes que avanzar y pensar en lo que sigue". Aceptó que la ha pasado mal, con la reflexión. "Álvaro (Galindo) me dijo: nunca te había visto pensar para atrás, y creo que tiene razón. De esto hay que aprender".