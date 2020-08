Higuera pide el regreso de Matías Almeyda

José Luis Higuera se hartó de que ya no sea mediático debido a que ahora preside al Atlético Morelia de la aún no naciente Liga de Expansión, y para recuperar atención se puso a opinar de las Chivas, lo que debe de ser muy antiético.

Y pidió el regreso de Matías Almeyda, olvidando, o no, que fue uno de los que motivó la salida del argentino de la dirigencia del Rebaño.

En un tuit, el exsocio de Jorge Vergara, exdirector comercial y ex todo del Rebaño, escribió.

"No le hagan al canelas!!! @peladoalmeyda tiene que regresar a @Chivas !!!".

Caso insólito, un directivo de otro equipo opinando quién debe ser el técnico de otro...

Todo por ganar seguidores.