Higuera reconoce errores que cometió cuando era dirigente de Chivas

El exdirector de las Chivas, José Luis Higuera, y quien hoy está a cargo del Atlético Morelia en la Liga de Expansión, rompió el silcencio sobre su gestión en el Guadalajara, aceptó errores, explicó movimientos, además respaldó el trabajo de Matías Almeyda y Marcelo Michel Leaño, e incluso aseguró que un técnico top de Europa estuvo a punto de dirigir al club.

En una charla con distintos periodistas, realizada en Twitter, Higuera explicó primero cómo se dio su salida del cuadro rojiblanco.

"Fue un cambio de generación, yo quiero mucho a Amaury, lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que llegamos a enfrentar ese tema tan fuerte con la familia. Hubo equivocaciones mías en su momento que tal vez se malentendieron y no tuvimos la oportunidad o la madurez, ya no estando Jorge (Vergara), de poder limas asperezas y seguir. Fue una decisión de Amaury, la cual respeté desde que me la comunicó", mencionó el directivo.

Ante el cuestionamiento de las salidas de algunos futbolistas que tras el campeonato en 2017, dejaron la institución tapatía, José Luis mencionó lo siguiente: "Había un proceso para consolidar financieramente. Cuando tienes activos que alcanzan su valor óptimo y sabes que no van a valer más, inclusive pueden estar sobrevaluados, son momentos para vender. El problema no estar en vender en un equipo que necesite vender, sino más bien en el problema de regenerar más jugadores o de volver a traer jugadores, yo creo que son ciclos que en el futbol hay que entenderlos. El valor más importante de un gestor en una plantilla deportiva es saber o tener la menor falla, en cuestión de cómo compras y cómo vendes. Es ahí lo que no hicimos bien Matías (Almeyda) y un servidor, quitar ese 20% de plantel que no servía y traer otro 20% que siguiera manteniendo al equipo competitivo".

Higuera también recordó la venta de Rodolfo Pizarro y expuso que a Chivas le pagaron más por Orbelín Pineda.

Por otro lado, José Luis Higuera aceptó haber cometido un error con la contratación de Oribe Peralta, futbolista que hoy ya no pertenece a Chivas, pero que cuando lo llevaron, arribó directo del América, el archirrival de los rojiblancos.

"Fue una decisión colectiva, yo no las tomaba solo, eso sale de una iniciativa puntual de Tomás Boy. Nos ofrecen al jugador con un salario alto, pero gratis. Sí fue un error, al paso del tiempo, pero fue una decisión consensuada. Participó Amaury, Leaño, Mariano Varela, Tomás Boy y yo, al final no nos funcionó. Fue una decisión muy mala".

Y ya en la recta final de la plática, Higuera reveló que tenían amarrado a un entrenador top europeo, que finalmente no llegó al banquillo del Rebaño Sagrado. Ante esto, explicó lo siguiente:

"En mis últimas propuestas, que era no continuar con Tomás Boy, era otro técnico, era otro tipo de entrenador y es el que estoy seguro que si se hubiera dado, que lo teníamos firmado prácticamente, ese error fue peor que el de Oribe Peralta, estaba amarrado, estaba prácticamente firmado, si ese técnico hubiera llegado, las Chivas no estarían como están ahora y yo también estaría trabajando ahí. Era de Europa, de élite mundial y hubiera sido el mejor técnico que hubiera llegado a México, pero bueno, el hubiera no existe. Me equivoqué, en apoyar a alguien de adentro que me pidió romper el trato".