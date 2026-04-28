Hilvanan Rays 5to. triunfo en fila

CLEVELAND.- Ryan Vilade conectó tres hits e impulsó dos carreras, incluido el sencillo de la ventaja en la octava entrada, y los Rays de Tampa Bay lograron su quinta victoria consecutiva al derrotar 3-2 a los Guardianes de Cleveland la noche del lunes.

Daniel Schneemann conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada y el novato Parker Messick ponchó a nueve en cinco entradas y dos tercios, mientras los Guardianes sufrieron su tercera derrota seguida y la cuarta en cinco juegos.

El mexicano Jonathan Aranda abrió la octava con un cuadrangular por la línea del jardín derecho ante Hunter Gaddis (0-1) y el dominicano Junior Caminero pegó un sencillo. El corredor emergente Richie Palacios se robó la segunda y anotó con el hit de Vilade por el central.

Vilade también conectó un sencillo impulsor en la sexta entrada y batea de 11-20 en sus últimos 10 juegos, después de comenzar el año sin imparables en sus primeros seis turnos al bate.

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Steven Matz (4-1), de Tampa Bay, permitió dos carreras y cuatro hits en un máximo de temporada de siete capítulos.

David Fry se embasó con una base por bolas cuando su tercer strike en cuenta completa fue revertido por el sistema automatizado de bolas y strikes. Schneemann envió un slider alto al primer lanzamiento hacia las gradas entre el jardín izquierdo y central para poner el 2-0.

Messick ponchó a seis enemigos en su primera vuelta por el orden al bate. El zurdo permitió apenas dos hits en cinco innings, pero el cubano Yandy Díaz abrió la sexta con una base por bolas, avanzó con el rodado de Aranda y anotó con el hit de Vilade.