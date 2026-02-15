logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Hoffenheim apunta a Champions League

Por AP

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Hoffenheim apunta a Champions League

Hoffenheim consolidó el tercer puesto con una victoria 3-0 sobre Freiburg.

Andrej Kramaric marcó un candidato a gol del día cuando bombeó el balón desde unos 40 metros, pero una revisión del VAR determinó que estaba en fuera de juego.

Fisnik Asllani y Ozan Kabak acertaron tras el descanso para Hoffenheim, antes de que el suplente Valentin Gendrey anotara segundos después de entrar al campo, en el tiempo añadido.

BATALLA POR EL CUARTO PUESTO SE INTENSIFICA

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ermedin Demirovic anotó dos goles y Deniz Undav consiguió el tercero mientras Stuttgart se metió en el cuarto puesto, el último que da clasificación a la Liga de Campeones, con una victoria 3-1 sobre el Colonia.

Bayer Leverkusen había metido presión antes sobre Stuttgart con una victoria 4-0 sobre el modesto St. Pauli.

Solo tres puntos separan a Stuttgart (42), Leverkusen ( 39) y Leipzig (39) antes de que Leipzig reciba a Wolfsburg el domingo.

También el sábado, Hambur-

ger SV resistió para imponerse 3-2 a Union Berlin y Eintracht Frankfurt disfrutó de una victoria 3-0 sobre el visitante Borussia Mönchengladbach.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lasse Gaxiola hace historia en Milán 2026 con debut en slalom gigante
Lasse Gaxiola hace historia en Milán 2026 con debut en slalom gigante

Lasse Gaxiola hace historia en Milán 2026 con debut en slalom gigante

SLP

El Universal

Con 18 años, Lasse Gaxiola se convirtió en el mexicano más joven en Juegos Olímpicos de Invierno.

Francisco Cerúndolo avanza a la final del Abierto de Argentina
Francisco Cerúndolo avanza a la final del Abierto de Argentina

Francisco Cerúndolo avanza a la final del Abierto de Argentina

SLP

AP

La definición del torneo será entre los dos primeros preclasificados en la pista Guillermo Vilas.

NBA estrena nuevo formato en Juego de Estrellas 2024 en California
NBA estrena nuevo formato en Juego de Estrellas 2024 en California

NBA estrena nuevo formato en Juego de Estrellas 2024 en California

SLP

AP

Jugadores como Wembanyama y Leonard expresan opiniones encontradas sobre el nuevo esquema del Juego de Estrellas 2024.

Copa Potosí 2026 apunta a edición internacional
Copa Potosí 2026 apunta a edición internacional

Copa Potosí 2026 apunta a edición internacional

SLP

Redacción

Inpode planea una edición con futbolistas de trayectoria internacional y equipos de alto perfil.