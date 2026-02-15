Hoffenheim apunta a Champions League

Hoffenheim consolidó el tercer puesto con una victoria 3-0 sobre Freiburg.

Andrej Kramaric marcó un candidato a gol del día cuando bombeó el balón desde unos 40 metros, pero una revisión del VAR determinó que estaba en fuera de juego.

Fisnik Asllani y Ozan Kabak acertaron tras el descanso para Hoffenheim, antes de que el suplente Valentin Gendrey anotara segundos después de entrar al campo, en el tiempo añadido.

BATALLA POR EL CUARTO PUESTO SE INTENSIFICA

Ermedin Demirovic anotó dos goles y Deniz Undav consiguió el tercero mientras Stuttgart se metió en el cuarto puesto, el último que da clasificación a la Liga de Campeones, con una victoria 3-1 sobre el Colonia.

Bayer Leverkusen había metido presión antes sobre Stuttgart con una victoria 4-0 sobre el modesto St. Pauli.

Solo tres puntos separan a Stuttgart (42), Leverkusen ( 39) y Leipzig (39) antes de que Leipzig reciba a Wolfsburg el domingo.

También el sábado, Hambur-

ger SV resistió para imponerse 3-2 a Union Berlin y Eintracht Frankfurt disfrutó de una victoria 3-0 sobre el visitante Borussia Mönchengladbach.