Homenajean a Eduardo Portillo

En una emotiva rueda de prensa celebrada en el Club Deportivo Potosino, se rindió homenaje a Eduardo Portillo Torres, destacado raquetbolista potosino, quien se alzó con tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en San Salvador 2023.

En el presídium se encontraban importantes personalidades como Gonzalo Calderón García, gerente general del CDP; Rubén Martínez Córdoba, entrenador nacional de raquetbol; José Cabrera Gutiérrez, comisario suplente del CDP; Antonio Aguilar González, presidente del consejo de administración del CDP; Claudio Valle Portilla, quinto vocal del consejo de administración del CDP; y Juan Malo Lozano, presidente de la Comisión de Raquetbol.

“Quiero felicitar especialmente a Lalo, quien es el verdadero protagonista. Esto no es más que el resultado de tu esfuerzo desde niño. Sabemos que el camino ha sido largo, pero ahora te encuentras en la élite del raquetbol. Sigue así, esto es fruto de tu tenacidad y dedicación. También quiero agradecer a sus entrenadores de toda la vida, Rubén y sus padres, quienes han sido el pilar de su carrera deportiva. Y, por supuesto, agradecer al club por apoyarlo siempre como su casa. Y gracias también a la prensa por su presencia”, expresó emocionado Juan Malo Lozano, presidente de la Comisión de Raquetbol.

“Nos sentimos muy contentos de contar con el respaldo de este consejo. Ahora nos preparamos para los Juegos Panamericanos, un logro que nunca antes habíamos alcanzado. Viajaremos a Santiago de Chile en octubre, lo cual será otra experiencia maravillosa para ambos. Lalo, sigue esforzándote, sabes que siempre estoy a tu lado apoyándote y aconsejándote. Perdón por parecer casi su padre en los viajes, recordándote que tomes tus pastillas y que duermas. Pero así somos, ¿no? Muchas gracias a todos por su apoyo, seguimos adelante”, mencionó Rubén Martínez Córdoba, entrenador nacional de raquetbol.

Finalmente, Eduardo Portillo Torres, el triple medallista, tomó la palabra: “No sé ni qué decir. Gracias por las felicitaciones en el desayuno y en esta rueda de prensa. Quiero agradecer a mis padres, quienes siempre me respaldan. Estas medallas las traigo yo, pero son para todo el equipo que me acompaña: mis entrenadores, mis amigos con los que entreno. Es genial que el club les dé la oportunidad de entrenar aquí conmigo. Ahora nos espera el siguiente evento, los Juegos Panamericanos, que es algo nuevo para nosotros y representa un desafío mayor. Me siento honrado de poder ser ejemplo para los niños y contarles cómo comencé a los 6 años en la escuela. Muchas gracias a todos”.

Eduardo Portillo Torres se ha convertido en un verdadero embajador del raquetbol potosino, llevando el nombre de su estado y de México a lo más alto en la escena internacional. Su dedicación, esfuerzo y humildad son un ejemplo para todos los jóvenes deportistas que sueñan con alcanzar el éxito.