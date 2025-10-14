logo pulso
Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Horario y transmisión del crucial Juego 2 entre Dodgers y Brewers

Los equipos se disputan la victoria en un encuentro determinante

Por El Universal

Octubre 14, 2025 01:38 p.m.
Horario y transmisión del crucial Juego 2 entre Dodgers y Brewers

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este martes 14 de octubre, se disputará un partido clave para las aspiraciones de los Dodgers de Los Ángeles y los Brewers de Milwaukee, el Juego 2 de la serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Dodgers, en condición de visitante, lograron arrebatarle el primer compromiso de la llave a los Brewers, nueve entradas muy cerradas que se decidieron por apenas una carrera (2-1).

Milwaukee busca volver a una Serie Mundial luego de 43 años de ausencia, aunque no la tendrán nada fácil, ya que los Dodgers buscan el bicampeonato de las Grandes Ligas.

Para el segundo juego en el American Family Field, que está pactado para arrancar a las 18:08 horas, (Horario del Centro de México), los locales saldrán con Freddy Peralta al montículo.

Por el lado de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto será el lanzador inicial que busque darles una ventaja de dos juegos antes de mudar la serie al Dodger Stadium.

¿Dónde ver el Juego 2 entre los Dodgers y los Brewers?

Día: Martes 14 de octubre

Hora: 6:08 pm

Sede: American Family Field, Milwaukee

Transmisión: ESPN 2 y Disney++

Los equipos se disputan la victoria en un encuentro determinante

