Horas y canales para ver las finales del Mundial, Copa Oro y América

Los torneos de Verano llegarán a su fin el próximo domingo, así que te traemos el tradicional, ¿dónde y cuándo ver? para que no te pierdas ningún detalle de la final de Copa América, Copa Oro y Mundial Femenil.

Mundial Femenil

Estados Unidos vs Holanda

Dónde: Univisión TDN 554, Televisa Canal 9

Cuándo: Domingo 7 de julio 10:00 horas



Copa América

Brasil vs Perú

Dónde: 544 Sky, ESPN 2 551, Televisa Canal 5, Univisión TDN 554, TDN 547, Azteca Deportes Canal 7

Cuándo: Domingo 7 de julio 15:00 horas



Copa Oro

México vs Estados Unidos

Dónde: 544 Sky, ESPN 2 551, Televisa Canal 5, Univisión TDN 554, TDN 547, Azteca Deportes Canal 7

Cuándo: Domingo 7 de julio 20:00 horas