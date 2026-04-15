Hornets superan al Heat en play-in

CHARLOTTE.- LaMelo Ball encestó una bandeja con 4,7 segundos por jugar en la prórroga, Miles Bridges bloqueó el intento de bandeja ganadora de Davion Mitchell sobre la bocina, y los Hornets de Charlotte vencieron la noche del martes por 127-126 a Miami en un arranque frenético de los juegos de repechaje de la NBA, eliminando al Heat de los playoffs .

Ball terminó con 30 puntos y 10 asistencias, y Bridges aportó 28 puntos y nueve rebotes, mientras los Hornets ganaban su primer partido de postemporada en casa en una década. Coby White sumó 19 puntos, incluido un triple en suspensión y girando con 10,8 segundos restantes en el tiempo reglamentario para enviar el juego a la prórroga.

Mitchell anotó 28 puntos y Andrew Wiggins agregó 27 para el Heat, que perdió a Bam Adebayo por una lesión en la parte baja de la espalda cuando Ball lo hizo tropezar en el segundo cuarto.

Los Hornets viajarán para enfrentar al perdedor del duelo del miércoles entre Filadelfia y Orlando el viernes por la noche por el octavo y último boleto de playoffs en la Conferencia Este. Charlotte busca su primera aparición en playoffs en una década.

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