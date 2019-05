Hospitalizan al director técnico del Puebla

José Luis Sánchez Solá, director técnico del Puebla, fue hospitalizado por una serie de dolores que lo aquejaban desde hace una semana. En redes sociales el propio "Chelís" compartió una fotografía desde la cama del centro médico y un mensaje que dejó más incertidumbre que calma en sus seguidores.

"Para la gente que va al congreso en Ciudad de Guatemala, una disculpa. Mi salud no es buena. Abrazo", expresó el estratega.

Pese a que el Puebla no se ha manifestado al respecto. Al respecto medios locales han informado que el estado de salud del "Chelís" no es grave, sin embargo permanecerá en observación para dar seguimiento a su recuperación.

Sánchez Solá tomó las riendas del equipo en la séptima jornada del Clausura 2019, torneo que concluyó con La Franja en décimo lugar con un total de 24 puntos.