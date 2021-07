Hoy arranca el Apertura 2021

México.- Este jueves da inicio un nuevo semestre lleno de retos y esperanzas para los equipos de la Liga MX: comienza el torneo Apertura 2021, donde varios buscarán quitarle el cetro vigente a la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Y será uno de estos candidatos al título quien abrirá el campeonato: América visita a los Gallos Blancos en el Estadio Corregidora para dar arranque a la primera fecha.

Los Azulcremas comandados por Santiago Solari tuvieron un vuelo alto el semestre pasado terminando en segunda posición general. Y aunque fueron eliminados en cuartos de final por el Pachuca en una apretada serie, dejaron buenas sensaciones para el futuro que hoy comienza.

En su pretemporada, durante el llamado "Tour Águila", tuvieron un paso perfecto con cuatro victorias ante Santos Laguna, Atlas, Tigres y Atlante. Los cuatro triunfos fueron por la mínima diferencia, haciendo gala de una sólida defensiva y un eficaz y variado ataque que permitió que inclusive nuevos elementos para este semestre pudieran marcar. Tal fue el caso del lateral Salvador Reyes, quien viene proveniente del Puebla y arrancará este torneo con un gol ya anotado en el amistoso ante Tigres. Misma chance de mostrarse tuvo Fernando Madrigal, quien precisamente viene del Querétaro y marcó el tanto definitivo ante el Atlas.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para el América, pues aún deben descartar a dos extranjeros para el registro de este semestre y no seguir pagando la nómina de jugadores que no va a utilizar. Todo apunta a que la disputa estaría entre Nicolás Castillo, quien sale de una lesión grave que lo alejó de las canchas varios meses; Nicolás Benedetti, que no ha convencido al cuerpo técnico ni a la directiva por su bajo nivel; e incluso se ha manejado que podría entrar al quite el mismo Renato Ibarra, pues según diversos trascendidos periodísticos tendría la oportunidad de volver al América luego de que Atlas no comprará su ficha. Todos con futuro incierto. Mientras tanto, los Gallos del "Pity" Altamirano seguirán el proyecto del torneo anterior y buscarán dar la sorpresa entrando a liguilla con un modesto plantel. Si bien para este semestre llegan algunas incorporaciones interesantes como lo son el veterano paraguayo Osvaldo Martínez, el también experimentado defensa Nico Sánchez, y el recién campeón con León, Nicolás Sosa, el torneo vuelve a verse cuesta arriba para los queretanos con una de las plantillas más limitadas del campeonato. El balón volverá a rodar en punto de las 21 horas de este jueves 22 de julio; el duelo entre Águilas y Gallos podrá vivirse por las pantallas de Fox Sports y TV Azteca.