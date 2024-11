Hoy arranca el torneo San Marcos 2024

San Luis Potosí se prepara para vivir una jornada de alto voltaje futbolístico este próximo lunes 18 de noviembre, día feriado, con el arranque del torneo amateur más importante de la temporada. Desde las 8:45 a.m., los campos de la región serán escenario de duelos que prometen calidad, emoción y un nivel nunca antes visto.

Los fanáticos del balompié podrán disfrutar de los siguientes partidos: Santos Club vs Panamá de la Satélite en el Campo La Loma; Panchitos de San Marcos vs Inter Club Paisanos La Loma en el Campo Capulines; La Potencia vs Carnicería La Granja Purificadora El Lago en el Campo Monte Obscuro; Halcones de Guadalupe Rodríguez vs Atlético BYRR en el Campo San Marcos.

Con un formato de eliminación directa, cada enfrentamiento estará cargado de intensidad. En caso de empate en el tiempo reglamentario, los penales decidirán quién avanza a la siguiente ronda y quién deberá regresar a casa con su “talacha” a cuestas.

Este año, los equipos se han reforzado con jugadores que han alcanzado la cima del futbol profesional, lo que asegura un espectáculo de primer nivel. Además, el arbitraje estará a cargo de los colegios más prestigiosos de San Luis Potosí, garantizando imparcialidad y calidad en cada jugada.

Los encuentros serán transmitidos por plataformas deportivas destacadas como Media Cancha SportiPotosí y Carlitos Rojaz Narrador Amateur, lo que permitirá a los aficionados seguir la acción desde cualquier lugar.