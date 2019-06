Hoy y mañana realizarán Seminario de Certificación

Este fin de semana se habrá de celebrar el quinto módulo del Seminario de Certificación para Entrenador Profesional que organiza la Asociación Estatal de Fisicoconstructivismo y Fitness de San Luis Potosí, y que tendrá lugar en el Centro de Alto Rendimiento y Desarrollo de Talentos "Estadio Plan de San Luis".

Luego de que, por cuestiones de fuerza mayor, se tuvo que posponer este módulo, llegó el momento de celebrarlo y para ello se contará con la presencia de la ponente Ana María Romero MDO y coach certificado ICC, quien habrá de tomar el tema "Estrategias para ser un entrenador de élite".

Algunos de los temas que abordará este tema son: El Musculo más poderoso: Autoconocimiento; a) ¿Quién soy y lo que doy?; b) La rutina más exitosa; c) La relación más importante; d) Alcanzando metas; 2.- La relación Entrenador-Gimnasio; a) Factores de éxito en el gimnasio; b) Empleado o emprendedor; 3.- El más buscado por los clientes: a) Características de un entrenador excepcional; b) Un coach para mis clientes; c) No todo es músculo.

De esta forma hoy y mañana a partir de las 10:00 horas, arrancarán las pláticas de este módulo, si los temas son de tu interés y no estas inscrito en la certificación, puedes tomar el módulo de forma aislada y actualizarte en los temas a tratar.

Mayores informes al tel. 487-122-84-17, con Josefina Hernández.