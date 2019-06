Hugo Sánchez critica a directivos por no tener a México en la Copa América

México negoció su entrada a la Copa América desde 1993, torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a pesar de pertenecer a la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).



Luego de 26 años y de asistir a 10 ediciones, la presencia de México se vio cortada debido a que los calendarios de ambas confederaciones colisionan.



"Es una tristeza y una desilusión. Nuevamente tengo un enfado con los dirigentes, porque han sido los que han tomado las peores decisiones para el desarrollo y crecimiento del futbol mexicano", declaró el "Pentapichichi" en entrevista con Efe.



Calificó como 'una estupidez', que los dirigentes mexicanos no hayan podido resolver esa situación.



Además, Sánchez Márquez, el mejor delantero en la historia de México y quien ganó cinco ligas con el Real Madrid, lamentó que los intereses económicos sobresalgan ante la necesidad de competencia.



El Tricolor establece ganancias cuantiosas para los organizadores de Copa Oro de la Concacaf por lo que realizan este evento cada dos años en Estados Unidos.



"No permitir que la selección mexicana participe en la Copa América ha sido una de las decisiones más estúpidas que han afectado al futbol mexicano sólo por ganar dinero, les interesa nada más lo económico y no lo deportivo. Seguiremos estancados en el mismo sitio de donde salimos hace muchos años", apuntó a EFE.



En el 2007, cuando era director técnico de México, Hugo Sánchez obtuvo con el Tri el tercer sitio de la Copa América de Venezuela, de la que guarda buenos recuerdos.



"Es un torneo importante y en aquella ocasión demostramos venciendo a Brasil en la primera fase y llegando lejos. Los jugadores que llevé se comportaron a la altura y regresamos con un tercer lugar merecido que dejaba claro la posición de México en el fútbol de Suramérica y el avance conseguido", recordó.



Como jugador, Sánchez fue parte de la selección que jugó en el debut de México en la Conmebol cuando en 1993 el Tri llegó a la Copa América de Ecuador en la que alcanzó la final ante Argentina.



"¿Cuál fue la sorpresa? Que llegamos a la final. Yo estaba decidido a que, si salíamos campeones contra Argentina siendo capitán, levantaba el trofeo y me despedía de forma definitiva de la selección nacional, tristemente no fue así y pospuse mi despedida, pero el escaparate de una Copa América es así de grande que creía era el entorno perfecto para retirarme".