Hugo Sánchez revela el verdadero motivo de la salida de Míchel de Pumas

Hugo Sánchez reveló en porqué Miguel González "Míchel" dejó a los Pumas apenas dos días antes de que iniciara el torneo.

Según el "Pentapichichi", quien compartió durante varios años vestuarios con "Míchel" en el Real Madrid y el Celaya, la causa fue netamente familiar, nada tuvo que ver los roces con la directiva u ofertas de otros países.

"Uno de sus hijos tendrá una intervención importante, es un tema delicado en verdad, no tuvo nada que ver lo deportivo, fue algo muy cercano a él", dijo en ESPN donde trabaja como comentarista.

Todo esté tiempo se ha especulado que la razón por la cual el español se fue de México, se debió a una fuerte pelea con el director deportivo del club, Jesús Ramírez, o por la confirmación del plantel en donde se encuentra Juan Manuel Iturbe, futbolista que no era de su agrado.

"Hubiera sido incoherente despedirlo a unos días de iniciar el torneo, y no fue así, tuvo sus razones muy particulares".

Hugo días atrás, dijo que había rechazado regresar a la dirección técnica del Universidad Nacional, debido a que en estos momentos prefiere quedarse con su familia en Europa.