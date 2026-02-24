logo pulso
Humillan Spurs a Pistons en su casa

En un posible adelanto de playoffs, San Antonio dominó a Detroit

Por AP

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Humillan Spurs a Pistons en su casa

DETROIT.- Victor Wembanyama firmó 21 puntos, 17 rebotes y seis bloqueos, Devin Vassell anotó 28 unidades y los Spurs de San Antonio vencieron el lunes por 114-103 a los Pistons de Detroit en un posible adelanto de las Finales de la NBA.

Los Spurs han ganado nueve partidos seguidos, su mejor racha de la temporada, y solo están por detrás en la Conferencia Oeste del vigente campeón Thunder de Oklahoma City.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, que habían ganado cinco seguidos, tendrán otra prueba el miércoles cuando reciban al Thunder.

La estrella de Detroit Cade Cunningham tuvo dificultades: falló 21 de 26 tiros y terminó con 16 puntos y 10 asistencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el inicio de una gira de cinco partidos, San Antonio se adelantó 14-2 y estuvo al frente durante gran parte del encuentro. Los Spurs recibirán a los Pistons cuando regresen a casa el próximo 5 de marzo.

Los Pistons reaccionaron para ponerse arriba por tres puntos tras en el primer cuarto, pero los Spurs recuperaron el control al base de triples, mientras Wembanyama bloqueó y desvió tiros toda la noche en el otro extremo de la cancha.

Los San Antonio Spurs anotaron los primeros siete puntos del último cuarto para abrir una ventaja de dos dígitos y no tuvo problemas para mantener una cómoda diferencia el resto del encuentro.

Jalen Duren sumó 25 puntos y 14 rebotes para los Detroit Pistons, en su segundo partido desde que la NBA lo suspendió por dos encuentros.

