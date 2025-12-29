Hunter Harvey acuerda uno año con Cachorros

logo pulso
Por AP

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
CHICAGO.- El relevista derecho Hunter Harvey acordó un contrato de un año con los Cachorros de Chicago, dijo el sábado a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico. La incorporación de Harvey es el último movimiento en la renovación del bullpen de los Cachorros, quienes han añadido a Phil Maton, Hoby Milner y Jacob Webb y han vuelto a firmar a Caleb Thielbar.

Harvey, de 31 años, fue ralentizado por lesiones la temporada pasada con los Reales de Kansas City. Lanzó en 12 juegos y tuvo un récord de 1-0 con 11 ponches en diez 2/3 entradas sin permitir carreras. Seleccionado en el puesto 22 del draft de 2013 por Baltimore, Harvey tiene un récord de 10-11 con una efectividad de 3.11 en 182 juegos, con 201 ponches en 185 entradas con los Orioles, Nacionales de Washington y Kansas City.

Chicago busca regresar a la postemporada después de haber llegado a los playoffs este año por primera vez desde 2020. Brad Keller y Drew Pomeranz, dos relevistas clave para los Cachorros, se marcharon en la agencia libre.

