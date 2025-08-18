Iga Swiatek se proclama campeona del Abierto de Cincinnati
La tenista polaca Iga Swiatek se consagra en el Abierto de Cincinnati al derrotar a Jasmine Paolini en una emocionante final.
CINCINNATI (AP) — La polaca Iga Swiatek se alzó el lunes por la noche con el título del Abierto de Cincinnati al derrotar 7-5, 6-4 a la italiana Jasmine Paolini.
Swiatek ha ganado los seis encuentros contra la italiana, perdiendo solo un set en esos partidos.
Paolini, séptima favorita, comenzó con una ventaja de 3-0 en el primer set, pero Swiatek, tercera preclasificada, remontó para ponerse por delante 5-3. La italiana rompió el servicio para igualar 5-5, pero la polaca consiguió la victoria del primer set en 56 minutos.
El octavo ace de Swiatek en el partido le dio una ventaja de 5-3 en el segundo parcial. Paolini rompió el servicio dos veces en el segundo set y estuvo 5-4, pero Swiatek logró cerrar el partido con su 24to título de individuales en su carrera.
No había logrado avanzar más allá de las semifinales en sus seis apariciones anteriores en el Abierto de Cincinnati. Swiatek llegó a las semifinales en Cincinnati en los dos últimos años, pero perdió ante las eventuales campeonas Coco Gauff, en 2023, y Aryna Sabalenka, en 2024.
Paolini es la primera mujer italiana en llegar a la final en Cincinnati. Desde que fue clasificada en el torneo en 2023, ha llegado a dos finales de individuales de Grand Slam, ha ganado un título de dobles de un torneo grande y una medalla de oro olímpica.
El Abierto de Cincinnati se considera una preparación para el Abierto de Estados Unidos, que comienza el domingo en Nueva York. En los dos últimos años, tanto los campeones masculinos como femeninos del Abierto de Cincinnati han ganado el último torneo de Grand Slam del año.
Carlos Alcaraz ganó la final masculina más temprano el lunes cuando Jannik Sinner se retiró debido a una enfermedad durante el primer set.
